Zur Verschönerung des Moritzparkes soll am Sonntag, den 13. September um 15.00 Uhr eine historische Gartenvase im Moritzpark (nahe Kreishaus) aufgestellt werden. Diese 350 Jahre alte gußeiserne Vase wurde in diesen Tagen in der Schlosserei-Korgel, Müschenfeld 13 in Kleve-Kellen fachkundig restauriert. Von dem Ergebnis des wieder hergestellten Werkstückes ist das Team des Arbeitskreises Kermisdahl-Wetering im Klevischen Verein sehr angetan.

Die Werkstatt-Mitarbeiter der Firma Korgel und ihre Familien sind gespannt auf die zeitnahe Aufstellung und Wirkung im Moritzpark am 13.09.2020. Anwesend bei der Präsentation der Vase waren auch einige Mitglieder des AK Kermisdahl-Wetering im Klevischen Vereins.

Horst Terfehr, Werner van Ackeren, Gerlinde Semrau-Lensing, Karl-Dieser Haas ((von links nach rechts).

Foto: Thomas Velten