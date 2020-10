Interessierte Familien können die inklusive Kindertagesstätte und die Familienzentren Lebensquelle und Lebensbaum kennenlernen.



Familien, die für ihr Kind einen Kita-Platz im nächsten Jahr suchen, können die Inklusive Kindertagesstätte und die Familienzentren Lebensquelle in Kranenburg-Nütterden und Lebensbaum besichtigen.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Führungen durch die inklusive Kindertagesstätte und das Familienzentrum Lebensquelle in diesem Jahr nur nach vorheriger Terminvereinbarung außerhalb der Betreuungszeit stattfinden. Anmeldungen per Email unter lebensquelle@lebenshilfe-kleve.de oder telefonisch unter 02826-5923.

Am Freitag, 30. Oktober, können von 16 bis 18 Uhr Familien die Inklusive Kindertagesstätte und das Familienzentrum Lebensbaum kennen lernen und sich über die Arbeit der Einrichtung informieren. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Führungen in diesem Jahr nur nach Terminvorgabe stattfinden. Anmeldungen per Email unter lebensbaum@lebenshilfe-kleve.de oder telefonisch unter 02821-668801.

Die Inklusive Kindertagesstätte und die Familienzentren Lebensbaum in Bedburg-Hau und Lebensquelle in Kranenburg-Nütterden sind Einrichtungen der Lebenshilfe gGmbH Leben und Wohnen in Kleve.