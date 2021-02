Nach eingehender Lagebeurteilung werden NIAG und Look am heutigen Montag, 8. Februar, keine Fahrten durchführen können. Die Straßen- und Wetterlage am Niederrhein macht eine sichere Fahrt leider weiterhin unmöglich. Die Unternehmen bedauern diese Entwicklung ausdrücklich und bitten ihre Fahrgäste für die Lage um Verständnis.

Anders als in den rein städtischen Regionen des Ruhrgebiets verbinden die Linien von NIAG und Look vielfach Städte und ländliche Regionen. Viele hiervon sind von den winterlichen Straßenverhältnissen stärker betroffen als zum Beispiel die angrenzenden Städte Duisburg und Krefeld. Eine Entscheidung über den Busbetrieb am Dienstag wird voraussichtlich erst am Dienstagfrüh abschließend fallen. Die NIAG informiert ihre Fahrgäste fortlaufend über ihre Homepage, ihren Twitter-Kanal und ihre App. Die Busunternehmen bitten ihre Fahrgäste, die Echtzeitdaten in der NIAG-App und auf der NIAG-Homepage www.niag-online.de abzurufen.