Was diese Woche außer Wahlkampf noch so lief: Auf Einladung des Emmericher Stadtverordneten Christoph Kukulies besuchte ich am Mittwoch zusammen mit einigen kommunalen AfD-Mandatsträgern den "Deichgräf" in Kleve. Im Verwaltungsgebäude des Deichverbandes Xanten-Kleve fand mit dem Verbandsvorsitzenden, dem "Deichgräf" Hans-Heinrich Beenen, ein interessanter Gedankenaustausch zum Thema Hochwasserschutz am idyllischen Niederrhein statt.

Für mich als echtes Großstadtkind ein aufschlussreicher Blick über den Tellerrand - gerade hinsichtlich der großen Verbundenheit der Anwohner und gelebten Traditionspflege in diesem gemeinsamen Bemühen zum Schutz der Heimat vor Naturgefahren. Dafür meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten! Mein Fazit des Nachmittags: Die Deiche im Kreis Kleve sind in guten Händen und die AfD ist vor Ort mit kompetenten Mitstreitern bereits fest an der Basis und in den kommunalen Parlamenten verwurzelt und vernetzt. Bild von links: M.Matthiesen, C.Kukulies, Roger Beckamp, T. Görtz