Der LV Marathon Kleve war mit drei Startern bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon in Hamburg vertreten.

Unter besten Bedingungen zahlte sich für die LV Athletin Judith Gottwald das harte Training der vergangenen Monate aus. Die Xantenerin finishte mit einer hervorragenden Zeit von 1:21:35h

und übertraf damit ihre eigenen Erwartungen bei weitem. Mit ihrer Leistung stellt Gottwald einen neuen Kreisrekord für das Kleverland auf. Auch Ihre beiden Begleiter beendeten die Saison mit persönlichen Bestzeiten.

Peter Fröhling sicherte sich mit einer Zeit von 1:27:29h den

11. Platz in der Altersklasse M55. David Helmes überschritt in einer Zeit von 1:22:20h die Ziellinie

und erkämpfte sich Platz 80 in der Hauptklasse.

Mit Abschluss der Deutschen Meisterschaften starten beim LV Marathon Kleve nun das Wintertraining.

Laufbegeisterte Menschen sind beim LV Marathon Kleve jederzeit zum kostenlosen Probetraining eingeladen. Infos zu Trainingszeiten und weitere interessante Informationen über den Verein und seine Mitglieder finden interessierte auf allen bekannten Social-Media-Kanälen.