"Niers-Express"wird saniert

Rouenhoff und Hendricks informieren Kreis Kleve. Verbunden mit den besten Wünschen für einen guten Start ins Jahr 2021 teilen die Kreis Klever Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) mit, dass man gemeinsam mit der Deutsche Bahn AG (DB) bei der Modernisierung der linksniederrheinischen Strecke zwischen Krefeld und Kleve einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist.

Wie der zuständige Konzernbevollmächtigte der DB, Werner J. Lübberink, den Abgeordneten jüngst mitteilte, sollen in den Jahren 2021 und 2022 – im Rahmen eines vom Bund auf den Weg gebrachten Konjunkturprogramms zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie – zwischen Krefeld und Kleve bereits einige Bahnübergänge erneuert oder modernisiert und die Stellwerke und Signale durch modernste und zukunftsweisende digitale Leit- und Sicherungstechnik der Mönchengladbacher Firma Scheidt&Bachmann ersetzt werden. Gemeinsam mit der DB will das Unternehmen hier neue Wege der Zusammenarbeit beschreiten, um die technischen Herausforderungen und den sehr kurzen und damit enorm anspruchsvollen Realisierungszeitraum zu meistern. Nach einer nur dreimonatigen intensiven Verhandlungsphase zwischen Bund, DB und Industrie könne das Programm nun gestartet werden.

Für die Menschen am linken unteren Niederrhein ist die Schienenverbindung von zentraler Bedeutung, um etwa zum Arbeitsplatz oder zur Schule zu gelangen. Doch aufgrund einer veralteten Schieneninfrastruktur und regelmäßig wiederkehrender Probleme im Betriebsablauf des RE 10 – auch aufgrund des derzeitigen Angebotskonzeptes – sind die täglichen Bahnfahrten für viele der Fahrgäste häufig eine Zumutung.

Die DB habe signalisiert, innerhalb der nächsten zehn Jahre fast 200 Millionen Euro zur Instandhaltung und Modernisierung der RE10-Bahnstrecke bereitstellen zu wollen, teilen die Abgeordneten abschließend mit.