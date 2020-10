Dieses Jahr ging das dm-Engagement in die vierte Runde. Die Sozialinitiative hat insgesamt 1737 Projekte unterstützt, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren und damit zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft beitragen.

Am 28. September war nationaler Spendentag, das heißt 5 Prozent vom Umsatz an diesem Tag wurden an Projekte gespendet. Insgesamt sind Spenden in Höhe von 1,4 Millionen Euro zusammengekommen.

Am Montag, 12. Oktober, fand die Spendenübergabe in der dm-Filiale am EOC statt. Zu Gast waren die fleißigen Helfer von der "Klever Tafel", die die Filiale am EOC mit einer Spendensumme von 672,78 Euro unterstützt. Ebenfalls zu Gast war der Verein “Herzenswunsch Niederrhein”, welcher sich über eine Summe von 672,78 Euro freuen durfte und von der dm-Filiale auf der Emmericher Straße unterstützt wurde.