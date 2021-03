Montag, 22.03.2021 | 16:00 - 17:30 Uhr

Kann man Leitungswasser bedenkenlos trinken? Was muss ich eigentlich bei meinen Wasserleitungen zu Hause beachten? Ist Mineralwasser wirklich die bessere Alternative zu Leitungswasser, weil mehr Mineralstoffe oder wenigstens weniger Schadstoffe enthalten sind? Was kann ich am Etikett erkennen und worauf sollte ich beim Kauf achten. Welche Verpackung für Wasser ist denn die beste?

Zum Tag des Wassers 2021 bieten die Ernährungs- und Umweltexpert:innen der Verbraucherzentrale NRW einen kostenlosen Onlinevortrag über Zoom an.

Fragen zur regionalen Wasserqualität

Für die regionale Leitungswasserqualität, die Einsparmöglichkeiten von Plastik in Ihrer Stadt und lokale Aktionen steht Ihnen außerdem Ihre Umweltberatung in Langenfeld zur Verfügung. In regionalen Gruppen gehen wir gerne auf Ihre Fragen ein.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für die Teilnahme unter folgendem Link an:

https://zoom.us/meeting/register/tJIsdeutrTwiGd1WAe045sPEA-6sllhFnKZC

Sie erhalten anschließend eine Anmeldebestätigung.