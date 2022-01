Auch in diesem Jahr gibt es im Duisburger Süden Bewegung in geplanten oder bereits begonnenen Neubauprojekten. Nicht selten wurden und werden dabei von der Politik und den Planern Signale in eine gesicherte Zukunft ausgesendet. Das „Hier tut sich was“ bedeutet oft eine Aufwertung der betreffenden Wohnbereiche. Aber auch Kritik an Einzelmaßnahmen ist an der Tagesordnung.

Gerade im Duisburger Süden stehen Umbrüche, Neuerungen und Veränderungen an. Ob 6-Seen-Wedau, Rahmerbuschfeld, Alter Angerbach oder ehemaliges Real-Gelände in Großenbaum, die Projekte werden für weitergehende Veränderungen im Erscheinungsbild und der Struktur der betroffenen Bereiche sorgen.

In diesem Jahr wird beim Großprojekt 6-Seen-Wedau einiges auf den Weg gebracht. Auf insgesamt 60 Hektar brachliegender Bahnfläche entsteht im Duisburger Süden mit „6-Seen-Wedau“ eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland. Auf dem südlichen Areal des ehemaligen Ausbesserungswerks der Bahn soll ein regional bedeutsames Wohngebiet mit rund 3000 Wohneinheiten entstehen.

Vielfältige

Möglichkeiten



Eine hohe Lebensqualität, verbunden mit infrastrukturellen Angeboten, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in direkter Wasserlage, prägt den neu entstehenden Stadtteil, der ein breites Spektrum von qualitätvollen Wohnformen und -typen im Eigentums- und Mietsegment bieten wird. Die Duisburger Wohnungsbaugesellschaft GEBAG hatte das Gelände 2019 von der Deutschen Bahn erworben und entwickelt seither das insgesamt rund 60 Hektar große Areal.

Die Bauarbeiten schreiten jeden Tag voran. In den kommenden Monaten wird auf der Projektfläche einiges passieren. Zurzeit laufen dort Erschließungsarbeiten. Nach aktueller Planung wird in diesem Jahr in den Quartieren „Am Wasserturm“ und „Neue Gartenstadt“ die erste Ausbaustufe vollendet, das heißt, dass die Baustraße sowie Schmutz- und Regenwasserentsorgungsanlagen gebaut sind. Außerdem werden erste Versorgungsleitungen fertiggestellt. Im 3. Quartal wird auch die neue Abfahrt von der Wedauer Brücke ins Plangebiet fertig, die jedoch zunächst nur von Baustellenfahrzeugen befahren werden darf.

Lärmschutzwall

wird begrünt



Der Lärmschutzwall, das heißt das Erdbauwerk inklusive Wandanlage, soll bis zur Jahresmitte fertiggestellt werden. Bis Herbst 2022 erfolgen dann noch Pflanzarbeiten auf der Wallanlage sowie die Anlage der Habitatsflächen für die Zauneidechsen. Der Lärmschutzwall wird beidseitig komplett begrünt.

Die ersten Hochbaumaßnahmen starten voraussichtlich ab dem Jahr 2023. Eventuell erfolgt zum Jahresende 2022 auch der Startschuss mit der Baugrube und den vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung des Nahversorgungszentrums. Dies sei aber abhängig von der Erlangung der Baugenehmigung, teilt die GEBAG mit.

Auch das Neubaugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen nimmt mehr und mehr Formen an. Die Erschließungsarbeiten im dritten Bauabschnitt werden im ersten Quartal dieses Jahr abgeschlossen. Die Grundstücke im dritten Bauabschnitt werden dann nach und nach an die privaten Bauherren übergeben. Außerdem beginnen weitere Investoren und Endkunden mit den Hochbauten. Nach aktuellen Planungen werden die ersten Häuser von Investoren und privaten Bauherren im Sommer/Herbst 2022 fertiggestellt.

Weiteres

im Blickfeld

Der zweistöckige Kita-Neubau wird angrenzend an die zentrale Grünachse errichtet. Auf über 700 Quadratmetern Fläche plus Außenbereich von 1.500 Quadratmetern werden künftig in fünf Gruppen rund 100 Kinder betreut. Betreiber wird das Jugendamt der Stadt Duisburg. Der Neubau wird voraussichtlich im Sommer des Jahres fertiggestellt, danach wird die Kita ihren Betrieb aufnehmen können.

Der Endausbau für den 1. und 2. Bauabschnitt soll im Jahr 2023 beginnen, der Endausbau im 3. Bauabschnitt folgt dann im Jahr 2024. Der Endausbau ist jedoch Abhängig von der Fertigstellung der Hochbauten im 1. bis 3. Bauabschnitt, daher kann sich der weitere zeitliche Ablauf noch einmal verändern. Aktuell ist von einer Fertigstellung des Baugebiets in gut drei Jahren auszugehen.

Weiter im Blickfeld von Politik und Bürgerschaft stehen zudem das Rahmerbuschfeld sowie das ehemalige Real-Gelände in Großenbaum. Beim Letzteren allerdings beginnen gerade erst die Planungen.