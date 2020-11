Frauen rauben Seniorin die Handtasche

Ermittler der Kriminalpolizei sind auf der Suche nach zwei Unbekannten, die beiden Frauen überfielen in Lünen eine Seniorin.

Die Seniorin (82) stand am Mittwoch vor einem Mode-Geschäft in der Innenstadt und sah sich Kleidung an, die Handtasche hatte sie dabei in über dem Arm. Die Räuberinnen nutzten diesen Moment, entrissen der Seniorin die Tasche und flüchteten vom Tatort. Die Frau, die unverletzt blieb, beschreibt die Täterinnen als etwa 20 bis 25 Jahre alt, beide hatten dunkle Haare. Passanten, die die Tat oder die Täterinnen im Bereich der Fußgängerzone beobachtet haben, melden sich unter Telefon 0231 132 74 41 bei der Kriminalpolizei.

