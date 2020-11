Kameras filmten sie: Polizei sucht Person

Kameras filmten die Person, nach ihr sucht nun die Polizei! Die Person holte mit der Bankkarte einer Seniorin Geld an einem Automaten.

Die Geldbörse war der Seniorn aus Dortmund zuvor in einem Laden an der Bergstraße in Lünen geklaut worden, in ihr war auch die Bankkarte. Die Person auf dem Bild hob damit dann am 22. August Geld an einem Bankautomaten in der Fußgängerzone von Lünen ab, die Polizei bittet um Hinweise auf ihre Identität. Zeugen melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei.

