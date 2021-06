Kanal-Unfall: Schwimmer stirbt in Klinik

Lünen schwitzt und so wollen sich am frühen Abend vier Freunde erfrischen - doch das Bad im Datteln-Hamm-Kanal endet schlimm: Das Ufer erreichen nur noch drei der vier Freunde. Taucher finden den leblosen Vermissten nach über zwei Stunden am Grund des Gewässer, er stirbt im Krankenhaus.

Anwohner hören zuerst Schreie, treffen dann auf drei junge Männer, die von einem Unfall berichten: Ein Freund sei beim Schwimmen im Kanal versunken, erzählen sie und so wählen die Kanalsiedler den Notruf. Feuerwehrkräfte aus Lünen mit Booten, die Taucher der Feuerwehr Dortmund, die Feuerwehr Werne und die Feuerwehr Dortmund mit Drohnen, Mitarbeiter des Rettungsdienstes und die Polizei, alle eilen kurze Zeit später nach Lünen-Süd. Die Einsatzkräfte beziehen an den Ufern neben der Brücke an der Bebelstraße Position, suchen von hier, auf dem Kanal und unter Wasser nach dem vermissten Schwimmer. Die Suche zieht sich, dauert erst eine, dann über zwei Stunden.



Ärzte kämpfen um sein Leben

Ein Taucher entdeckt dann kurz nach 21 Uhr den leblosen Körper des Vermissten Schwimmers etwa in der Mitte des Kanals unter Wasser. Einsatzkräfte sind zur Stelle, ziehen das Opfer in ein Boot und fahren ihn ans Ufer, dort übernehmen ihn die Retter. Der Notarzt entscheidet sich für den Versuch einer Reanimation und so kommt der Mann unter laufender Wiederbelebung in eine Klinik. Die Ärzte kämpfen, verlieren aber den Kampf: Die Polizei Dortmund bestätigt nach Mitternacht den Tod des Verunfallten.

Polizei warnt vor Bad im Kanal

Notfallseelsorger kümmerten sich um die Freunde. Im Kanal kommt es immer wieder in den warmen Monaten zu Bade-Unfällen, oft mit tödlichem Ende. "Der Schiffsverkehr ist dabei eine besondere Gefahr", warnt die Wasserschutzpolizei. "Schubverbände haben zum Teil eine Länge von bis zu 186 Metern und verursachen einen enormen Sog, dieser zieht Personen im Kanal einfach unter die Wasseroberfläche." Das Wasser sei zudem noch recht kalt und das belaste den von der Sonne erhitzten Körper und verursache oft Kreislaufprobleme.



Thema "Badeunfall" im Lokalkompass:

> Badeunfälle fordern zwei Tote im Kreis Unna