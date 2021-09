Küchenbrand fordert eine verletzte Person

Rauchmelder retten Leben, dass diese Aussage zutrifft, erlebten am Montagabend die Bewohner eines Hauses in Bork.

In einer Erdgeschosswohnung brach ein Feuer in der Küche aus.

Noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aus Selm und Bork, verließen alle Bewohner das Haus.

Ein Bewohner kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Was zu dem Brand in der Küche führte, wird durch die Polizei ermittelt.