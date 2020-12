Räuber attackieren Opfer im Hinterhof

Opfer eines Überfalls wurde ein Schüler in Lünen. Die Täter attackierten ihn und raubten ihm die Wellensteyn-Jacke.

Tatort war, das teilte die Polizei am Dienstag mit, bereits am Freitag gegen 17.45 Uhr die Reuterstraße in Lünen. Die Räuber, vier bis fünf Jugendliche etwa im Alter zwischen sechzehn und achtzehn Jahren, sprachen einen sechzehn Jahre alten Lüner an, schoben ihn dann in einen Hinterhof. Ein Täter holte hier ein Klappmesser hervor, die anderen attackierten ihr Opfer mit Fäusten. Der Sechzehnjährige musste seine Wellensteyn-Jacke ausziehen, mit dieser flüchteten die Täter in Richtung Cappenberger Straße. Nach Informationen der Polizei trennte sich die Gruppe hier, drei Jugendliche flüchteten weiter Richtung Innenstadt. Der Beschreibung nach waren die Täter etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, alle hatten schwarze Wellensteyn-Jacken an und trugen schwarze Wollmützen. Der Jugendliche mit dem Klappmesser hatte zudem blonde Haare und einen hellblauen Mundschutz. Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41 an die Kriminalpolizei.

