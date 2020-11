Remondis: Löschen dauert wohl noch Tage

Berufsfeuerwehr sowie alle freiwilligen Löschzüge aus Lünen sind aktuell bei Remondis in im Großeinsatz.

Nach Informationenaus einer ersten Pressekonferenz vor Ort kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in einer Werkshalle. Die Flammen schlugen auf das Hallendach über und setzen ein mit Kunststoffgranulat gefülltes Silo in Brand. Derzeit befinden sich 105 Feuerwehrleute und 35 Fahrzeuge im Einsatz. Die Löschzüge aus Beckinghausen und Niederaden stellen den Grundschutz an der Hauptwache sicher.

Nach jetzigen Kenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Löscharbeiten für die Feuerwehr Lünen werden noch mehrere Stunden andauern, für die Werksfeuer noch einige Tage.



Wir berichten weiter!