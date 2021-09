Unfall: Radfahrer in Lebensgefahr

In Selm sind Polizei und Feuerwehr nach einem schweren Unfall im Einsatz. Ein Auto erfasste einen Radfahrer, der Mann schwebt laut Polizei im Lebensgefahr.

Der Radfahrer (54) fuhr am Abend auf der Münsterlandstraße, hier kam es dann kurz vor dem Rewe-Markt zum Unfall. Ein Mercedes der aus Richtung des Baumarktes kam, am Steuer ein Mann (79), prallte in das Fahrrad. Der Radfahrer rutschte über die Motorhaube in die Windschutzscheibe und stürzte, wohl als der Autofahrer bremste, nach fast fünfzig Metern wieder zu Boden. Rettungskräfte versorgten den Mann und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Im Moment besteht für ihn laut Polizei Lebensgefahr. Die Münsterlandstraße ist zur Stunde noch immer gesperrt, die Polizei sichert Spuren.