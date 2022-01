Jeden 2. Dienstag im Monat von 16 bis ca. 16:45 Uhr:

Vorlesestunde in der Stadtbücherei, die dazu gehörenden Bilder werden auf eine große Leinwand projeziert. Im Anschluss wird meistens gebastelt. Das Bilderbuchkino soll Freude an Büchern wecken und Kreativität und Fantasie der Kinder fördern.

In der Regel finden diese Vorlesestunden jeden zweiten Dienstag im Monat statt, teilnehmen können Kinder ab 4 Jahren.

Der Eintritt ist kostenlos. Allerdings weird wegen der begrenzten Plätze wird um Anmeldung gebeten, Tel.: 02306 104-2617, oder direkt in der Stadtbücherei.

Bei großem Interesse wird eine weitere Vorstellung um 17 Uhr des jeweiligen Tages angeboten. Eltern können sich während der Veranstaltung in der Bücherei umschauen.

Wichtig: Aktuell gilt für teilnehmende Kinder durchgängig einen Maskenpflicht, auch am eigenen Sitzplatz.

Quelle: Stadt Lünen