Post aus aller Welt überrascht Oma Else

Glückwunsch, Oma Else! Corona verdirbt der Seniorin aus Lünen die Feier zum 99. Geburtstag, doch ihre Enkeltochter Tanja Beckmann hatte eine Idee - und die rührt Menschen rund um den Globus.

Alter macht manchmal einsam, selbst bei Senioren mit einer so liebevollen Familie wie Else Lichtenhahn. "Oma musste früher Strichlisten führen, so viele Anrufe bekam sie, doch heute ist das anders", erzählt Tanja Beckmann. Die Freunde von früher, die sonst zum Geburtstag anriefen, sind fast alle schon nicht mehr am Leben und eine Feier mit der Familie fiel schon im zweiten Jahr der Pandemie zum Opfer. Enkelin Tanja Beckmann startete deshalb einen Aufruf bei Facebook, bat um Glückwunsch-Post für ihre Oma, die gestern Geburtstag hatte, und fand bis zum Ende der Aktion fast hundert Karten aus Kanada und Amerika sind dabei, aus England, Belgien, Schweden und Deutschland in ihrem Briefkasten. "Pralinen waren dabei oder Geld für Blumen und das von wildfremden Leuten." Kita-Kinder malten bunte Bilder für Else. "Danke für alle Glückwünsche, für so viel nette Worte", ist Tanja Beckmann froh über die tolle Resonanz. Oma Else wird sie heute mit dem Korb voller Glückwünsche überraschen - und der alten Dame dann erst einmal erklären, wie Post aus aller Welt zu ihr nach Lünen kam...

