Lüner Feuerwehr trauert um Rüdiger Huld

Trauer um Rüdiger Huld:

Die Feuerwehr Lünen trauert um Brandoberinspektor Rüdiger Huld, der im Alter von nur 60 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Unter anderem als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lünen und in der Funktion als stellvertretender Löschzugführer in Brambauer war Rüdiger Huld mehr als 32 Jahre im Dienst aktiv.

Die Beisetzung findet am Freitag, 24. Juni, um 11 Uhr auf dem Friedhof Brambauer, Zum Gottesacker, statt.

Quelle und nähere Informationen: Stadt Lünen / Aktuelles bzw. Löschzug Brambauer der Freiwilligen Feuerwehr