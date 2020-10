Wilbring oder Buddenburg?

Geht man mit offenen Augen durch den Vorort Brambauer, so weiß man, dass das Türmchen nicht zu einem Schloss gehört, denn das "alte Schloss", auch Haus Wilbring genannt, steht auf Waltroper Gebiet und ist eine Ruine, "Schloss Buddenburg" gehörte zu Lippolthausen und ist längst abgerissen und andere Schlösser gibt es meines Wissens in der Nähe nicht. In diesem Türmchen hat Rapunzel also nicht ihr Haar heruntergelassen, sondern es gehört zu einem Wohnhaus in Brambauer, das außer diesem Turm noch einige weitere Kleinode an Verzierungen zu bieten hat.

Jugendstilelemente an der Fassade

Nimmt man sich einen Augenblick Zeit, so findet man Jugendstilelemente oberhalb der Fenster, schön zu erkennen an den geschwungenen Formen und den floralen Elementen sowie an den aufgesetzten Säulen.

Vielleicht haben Sie in der Zwischenzeit auch die charmanten Jugendstilelemente aus dem letzten Artikel an den Fassaden in Brambauer entdeckt. Es gibt noch viel mehr zu entdecken.

Zum ersten Teil: Jugendstilelemente

Öfter mal den Blick nach oben richten

Wenn Sie das nächste Mal "im Dorf" unterwegs sind, schauen Sie öfter mal nach oben, denn der Vorort Brambauer lohnt sich.