Ein eher seltener Anblick bot sich gestern am frühen Nachmittag den Autofahrern, die sich von Brechten nach Lünen und zurück bewegten. Viele hielten an und drehten die Scheibe herunter, um die Vögel mit den leuchtend roten Schnäbeln besser sehen zu können oder ein Foto zu schießen. Ein abgemähtes Feld diente zwei Störchen als Mittagstisch. Majestetisch schritten die beiden über die Wiese, um hier und da eine Maus zu ergattern. Sicher nur auf der Durchreise, denn am Abend waren sie wieder verschwunden. Leider gibt es in unserer Umgebung noch nicht genug sumpfige Fläche, um Meister Adebar (der alte Name des Storches kommt von seiner Form der Nahrungssuche und bedeutet, der durch den Sumpf schreitet) regelmäßig satt zu bekommen.