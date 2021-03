AstraZeneca: Kreis storniert viele Termine

Deutschland stoppt vorerst die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Im Kreis Unna bedeutet das allein in dieser Woche für über tausend Menschen den Ausfall ihres Termins.

Wie Volker Meier, Pressesprecher des Kreises Unna im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, weiche man im Impfzentrum an der Platanenallee in Unna für die restlichen Impftermine heute auf Biontech aus, doch für den Rest der Woche sei das keine Alternative. Der Impfstoff sei nicht in der Stückzahl vorhanden, um damit alle Termine durchführen zu können, erläutert Meier. Der Kreis werde viele Termine deshalb stornieren, allein in dieser Woche plante man im Imofzentrum rund 1.200 Impfungen. Im Moment sei vollkommen unklar, wie es in der nächsten Zeit weiterlaufe, im Impfzentrum werde es aber wohl ruhiger werden, vermutet Meier. Impfen könne man nur, wenn Imfpstoff vorhanden sei und das ist nach dem zumindest temporären Ausfall von AstraZeneca ein Problem. "Die Situation ist für uns alle völlig neu", so der Kreis-Pressesprecher.

Thema "Corona-Virus" im Kreis Unna:

