Apotheken helfen beim Gratis-Schnelltest

Deutschland setzt im Corona-Kampf auch auf die Schnelltest-Offensive. Bürger dürfen einmal pro Woche den Gratis-Test auf eine Infektion mit dem Virus in Anspruch nehmen, das fordert die Medizin-Branche.



Hausärzte sind in ihren Praxen schon seit Wochen am Limit, denn der Corona-Kampf mit all seinen Facetten bedeutet teils erhebliche Mehrarbeit. In Lünen und Selm unterstützen nun zum Beispiel auch Apotheken. Tanja Adick erlebte eine turbulente Woche. Die Inhaberin der Bären-Apotheken in Selm realisierte in kürzester Zeit ein Schnelltest-Zentrum in den Räumen der Bären-Apotheke am Selmer Zentrum. Freitag am Nachmittag war dann alles für die ersten Tests bereit, inklusive offizieller Genehmigung des Kreises Unna. "Im Vorfeld waren viele Details zu klären, denn natürlich stehen auch hier die Sicherheit und die Gesundheit aller im Mittelpunkt", erklärt Adick. Der Ablauf: Testpersonen brauchen zunächst einen Termin, denn ohne den gibt es an der Tür zum Treppenhaus neben der Apotheke erst gar keinen Einlass. Zum Terminplaner führt ein Link auf der Homepage und der Facebookseite der Bären-Apotheke. Adick: "Die Kunden wählen hier einen freien Termin aus, übermitteln uns zudem schon ihre Daten und bekommen dann eine Anmeldebestätigung mit einem QR-Code." Zum Termin kommen sie dann zur Apotheke. Das Testzentrum befindet sich in Räumen der Apotheke am Selmer Zentrum, doch wer zum Test kommt entsprechend hat, wer zum Test kommt, keinen Kontakt zu anderen Kunden der Apotheke. Die Verweildauer vor Ort soll so kurz wie möglich sein, deshalb verlassen die Getesteten direkt im Anschluss an den Test wieder das Gebäude und erhalten im Zeitraum von 15 bis 30 Minuten nach dem Test ihr Ergebnis - inklusive offiziellem Testzertifikat. "Der Test, den wir machen, ist ein Test für den professionellen Gebrauch, kein Laien-Test, wie er aktuell im Handel erhältlich ist", so Apothekerin Tanja Adick. Das Deutsche Rote Kreuz sowie bisher eine medizinische Fachkraft führen die Tests neben besonders geschulten Mitarbeitern der Bären-Apotheke durch, je nach Nachfrage erweitere man das Angebot.

Schnelltests helfen, sind aber kein Freifahrtsschein

Schnelltests bietet die Glückauf-Apotheke Streich in Lünen-Brambauer schon seit Dezember an, bisher kosteten die aber Geld. Bürger können sich seit Montag nun einmal pro Woche kostenlos testen, "Die Anzahl der Tests melden wir jeden Abend inklusive der positiven Fälle an den Kreis Unna", berichtet Apothekerin Dr. Susanne Streich. Ein Schnelltest ist auch hier nur mit Termin machbar, zu buchen ist der mit ein paar Klicks über die Homepage der Streich-Apotheken.

"Dank den Terminen haben wir fast keine Wartezeiten", so Streich. Die Tests führt das Team der Glückauf-Apotheke in einer Schleuse am Seiteneingang durch, nach rund fünfzehn Minuten erhalten die Getesteten ihr Ergebnis auch in schriftlicher Form. Dr. Susanne Streich hält es für sinnvoll, wenn die Schnelltests in der Hand von Profis bleiben: "Für Patienten ist ein positiver Test oftmals ein Schock, da ist es gut, wenn sie in solchen Moment jemanden haben, der ihnen bei den nächsten Schritten hilft und nicht zuletzt geht es auch um die ordentliche Meldung. Patienten, die schon vor dem Test Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Geschmacksverlust oder Geruchsverlust haben, melden sich telefonisch direkt bei ihrem Hausarzt." Die Schnelltests und das offizielle Zertifikat mit dem negativen Ergebnis helfen vielen, etwa bei beruflichen Reisen, schildert die Apothekerin, seien aber kein Freifahrtsschein für Partys oder einen Einkauf ihne Maske.



