Die Kommunalwahl 2020 wird wohl als eine der schwierigsten Wahlen aller Zeiten gelten. Corona-Schutzmaßnahmen, rechtspopulistische Stimmenfänger, ein Landestrend zugunsten der Grünen, nicht vertretbare lange Wartezeiten vor den Wahllokalen und eine historisch niedrige Wahlbeteiligung haben (auch) der Wählergemeinschaft Gemeinsam Für Lünen (GFL) den Wahlkampf schwer gemacht.

„Vor diesem Hintergrund kann die GFL mit dem Wahlergebnis von 14,4 Prozent (2014: 15,5 Prozent) im Stadtrat und dem wieder erreichen von zwei Sitzen im Kreistag zufrieden sein. Wählergemeinschaften in zahlreichen anderen Städten mussten hingegen enorme Einbußen hinnehmen“, so GFL-Vorsitzender Johannes Hofnagel.

Die GFL erreichte im Stadtgebiet Lünen annähernd ihr Wahlergebnis aus 2014; im Kreis Unna errang GFL-Landratskandidat Andreas Dahlke beachtliche Zustimmung und war in Lünen unter den Landratskandidaten klar auf Platz 2. Andernorts lief es nicht so gut für viele Wählergemeinschaften. Beispiel Selm: Dort sank die Zustimmung zur UWG von 19,2 auf 11,8 Prozent. Beispiel Lüdinghausen: In der Stadt an der Stever stürzte die UWG von 12,2 auf 3,4 Prozent ab. Beispiel Ascheberg: Hier halbierte sich der Stimmenanteil der UWG von 15,6 auf 7 Prozent.

Zu den Lüner Widrigkeiten gehörten bei der Kommunalwahl 2020:

1. Coronabedingte Einschränkungen des Wahlkampfs, mit denen insbesondere die Wählergemeinschaften, die nur bei Kommunalwahlen antreten, zu leiden hatten

2. das erstmalige Antreten der rechtspopulistischen AfD zur Kommunalwahl in Lünen, die 6,8 Prozent erzielte

3. die landesweit grüne Stimmungswelle, von der auch die Lüner Grünen erheblich profitierten (Steigerung von 7,4 auf 13,8 Prozent)

4. teils erhebliche Warteschlangen vor den deutlich weniger Wahllokalen im Stadtgebiet; manche Lüner:in hielt das lange Stehen von der Wahl ab und gab ihre Stimme gar nicht ab

5. die historisch niedrigste Wahlbeteiligung in Lünen (zehn Prozentpunkte unter dem NRW-Schnitt)