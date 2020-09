Kommentar: Kein Bock auf Demokratie?

Liebe Nicht-Wähler, bitte haltet bei Politik-Kritik in Zukunft einfach den Mund - denn wer kein Kreuz macht, hat auch dazu kein Recht. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Im Vorfeld der Kommunalwahl konnte man zeitweise das Gefühl bekommen, dass das Leben im Kreis Unna und auch im Rest von Nordrhein-Westfalen einfach schlimm sei, die da in den Rathäusern drehten eh nur Däumchen oder wenn sie denn dann doch mal arbeiteten, entschieden sie sowieso nicht im Interesse der Wähler. Kritik an allen Ecken, vor allem im Internet. Im Nachgang der Kommunalwahl macht der Blick auf die Wahlbeteiligung mich deshalb besonders ratlos, denn entweder war das Behauptete im Internet Populismus ohne jede sachliche Basis oder am Ende eben doch nicht so schlimm, die Zahlen zeugen nämlich nicht von gelebter Demokratie. In Lünen nutzten nur rund vierzig Prozent der Wähler ihr Recht auf Mitbestimmung - ein fast schon beschämender Wert - in Selm waren es knapp über fünfzig Prozent, ganz ähnlich wie im Rest des Bundeslandes. Menschen in anderen Ländern sterben im Kampf für mehr Demokratie. Deutschland hat sie, hat aber offensichtlich gar keinen Bock auf Mitbestimmung. Liebe Wahlverweigerer, erklärt mir doch mal bitte diese Logik!

