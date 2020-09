Sascha Gottwald, der bei der Bürgermeisterwahl am 13.09.2020 mit 6,1 Prozent der Stimmen, ein tolles Ergebnis erreicht hat, bittet zusammen mit der Freie Wähler Lünen e. V. die Lünerinnen und Lüner, die ihm am 13.09.2020 ihre Stimme gegeben haben, diese in der Stichwahl am 27.09.2020 an Jürgen Kleine-Frauns zu geben.

Der amtierende Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns hat in den letzten 5 Jahren mit viel Engagement sein Amt ausgeübt. Er hat nicht nur viele Akzente für die Modernisierung der Verwaltung gesetzt, sondern es wurden auch u. a. über 160 Millionen Euro in unsere Stadt investiert. Zudem trägt er zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung die Verantwortung für vier ausgeglichene Haushalte seit 2016.