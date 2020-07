Mit starkem Rückenwind gehen die GFL-Kandidat:innen für die Kommunalwahl am 13. September ins Rennen. Nahezu einstimmig bestätigten die Mitglieder während der jüngsten Versammlungen ihre Kandidat:innen für den Kreistag in Unna und den Stadtrat in Lünen.



100 Prozent Zustimmung erhielt Andreas Dahlke. Der grüne Unternehmer aus Brambauer kandidiert als Landrat für den Kreis Unna. Auf den vorderen Plätzen für den Stadtrat Lünen sind nunmehr platziert: Johannes Hofnagel, Andreas Mildner, Otto Korte, Susanne Großkrüger, Kunibert Kampmann, Andreas Dahlke, Anja Lueg, Armin Ott, Emely Otto, Gudrun Garbe, Reinhard Zeiger, Herbert Hamann, Reinhard Schulz und Sabine Rodorff.

Über 100 Wahlgänge absolvierten die Mitglieder insgesamt. Nahezu alle Kandidat:innen schickte die GFL mit 100-prozentiger Zustimmung in den Wahlkampf. Auch diese Mitgliederversammlungen am vergangenen Dienstag Abend (21.) begleitete ein Rechtsanwalt und Notar aus Dortmund. Er attestierte der GFL wiederum einen regelkonformen Ablauf der Veranstaltung.