Die Koordinierungsstelle Altenarbeit in Kooperation mit dem "Initiativkreis Altenarbeit Südliches Lünen" lädt am Dienstag, 5. Juli, ab 16 Uhr im Paul-Gerhardt-Gemeindehaus (Jägerstraße 57) zu einem Vortrag von Sabine Nobbe zum Thema "Vorsorge" ein.

Unter dem Titel "Vorsorge ist besser" richtet sich die Infoveranstaltung an Menschen, die mehr darüber wissen wollen, welche Regelungen gelten, wenn man im Fall der Fälle nicht mehr selbstständig Entscheidungen treffen kann. Unter anderem wird gezeigt, wie eine richtige Vorsorgevollmacht aussehen muss.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vorab-Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen sind bis zum 30. Juni möglich unter den Rufnummern 02306 47397 und 02306 370055 sowie per Mail an anke.hoppe@web.de und UlliPietsch@web.de.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles