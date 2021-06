Wetterdienst warnt vor Unwettern

Blitz und Donner brachte die Hitze schon in der letzten Nacht im Kreis Unna, für heute sehen die Wetterdienste nun die Gefahr für weitere, teils schwere Unwetter.

Von Westen kommen im Laufe der nächsten Stunden mehr und mehr Wolken auf und was dazu auf Nordrhein-Westfalen zusteuert, hat das Potenzial für Unwetter. Im Moment ist zwar noch nicht klar, wie die Gewitterzellen am Ende ziehen, doch wo sie treffen, haben sie nach Informationen der Wetter-Experten des Deutschen Wetterdienstes etwa Starkregen um 35 Litern pro Quadratmeter oder noch mehr, teilweise auch über mehrer Stunden. Hagel oder Sturmböen seien ebenfalls denkbar - vieles kann, nichts muss, ist zur Stunde noch das Motto. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb aktuell auch für den Kreis Unna. Bürger sollten die weiteren Vorhersagen aufmerksam beobachten, so die Bitte. Der Kreis Unna hatte in der letzten Nacht Glück, anders als der Nachbarkreis Soest: Die Feuerwehren waren hier im Dauereinsatz und kümmerten sich vor allem um viele von den Wassermassen überflutete Gebäude.

