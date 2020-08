Gewitter flutet viele Keller in Selm

Regen - viele sehnten das kühle Nass vom Himmel nach der Hitze der letzten Woche herbei, aber sofort in solchen Massen? Selm erwischte es besonders schlimm, alleine hier fuhr die Feuerwehr über hundert Einsätze.

Das Gewitter, das am Sonntag über den Nordkreis rauschte, hatte in kurzer Zeit so viel Wasser im Gepäck, dass sich die Leitstelle in Unna vor Notrufen kaum retten konnte, zur Unterstützung bei der Annahme der Notrufe kam der Fernmeldedienst zum Einsatz. Wie Kreisbrandmeister Thomas Heckmann berichtet, waren es unter dem Strich mehr als 140 Einsätze umd Selm weit an der Spitze mit 110 Einsatzstellen. Was Räder hatte, war hier im Einsatz, rund hundert ehrenamtliche Einsatzkräfte aus allen Löschzügen der Stadt. Die Feuerwehr Lünen schickte ebenfalls Hilfe, je ein Fahrzeug aus den ehrenamtlichen Löschzügen Mitte, Beckinghausen, Niederaden und Wethmar. Keller unter Wasser, unpassierbare Fahrbahnen, das war das Standard-Bild für die Feuerwehrleute, besonders lange dauerte der Einsatz am Hellweg-Baumarkt. Wasser stand hier über zwanzig Zentimeter hoch in dem Keller, in dem die Technik für Heizung und Sprinkler stehen, die Feuerwehr pumpte über Stunden. Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb hatte der Wassereinbruch aber nicht, der Baumarkt öffnete am Montagmorgen ohne Einschränkungen.

