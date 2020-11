Da Corona verhindert, dass wir gemeinsam Sport treiben können, möchte der TV Eintracht wieder ein paar Tipps geben, wie Sie trotzdem aktiv bleiben können - Teil 3. In dieser Folge geht es ums Herbstlaub, das darf auch ruhig schon auf dem Boden liegen.

Machen Sie einen Spaziergang im Wald (Sie dürfen natürlich auch joggen) und heben sie einen kleinen Ast auf. Schaffen Sie es, den Stock mit durchgedrückten Knien auf den Boden zu legen und wieder aufzuheben? Oder kommen Sie zumindest bis zu den Knöcheln? Als nächstes versuchen sie den Stock hinter dem Rücken von einer Hand in die andere zu übergeben - eine Hand von oben, eine von unten. Nicht vergessen, die Richtung wechseln, schaffen Sie es Ihre Fingerspitzen zusammenzubringen? Auf dem bild oben wird das mit einem Pappteller vorgemacht.

Die noch fitten Sportler können versuchen über den Stock zu steigen oder zu springen (den Stock in den Händen halten), alle anderen können den Stock auf den Boden legen und drüber springen (vorwärts rückwärts, rechts links, von einem Bein aufs andere) oder darauf balancieren. Es fällt Ihnen bestimmt selbst auch noch die ein oder andere Übung ein.

Wenn Sie mit dem Nachwuchs unterwegs sind, sammeln Sie ein paar Blätter, möglichst gut erhalten und von unterschiedlicher Form. Zu hause kann man die Blätter mit Wasserfarbe einfärben. anschließend drückt man Sie wie einen Stempel auf weiße Servietten, eine Papiertischdecke oder auf Packpapier. So entstehen individuelle Servietten, eine Tischdecke oder Geschenkpapier.

Weitere Informationen zum Herbstlaub finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Naturmagazins für Kinder des Bundesamtes für Naturschutz, das Sie kostenlos bestellen können unter: Naturdetektive.

