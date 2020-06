Ayaz, Deppe, Dreesen, Friedberg und Ruscher - LSV verabschiedet ein Quintett

Von Bernd Janning



Lünen. In der Fußball-Westfalenliga ist, wie in allen Amateurklassen, wegen der Corona-Pandemie die Saison abgebrochen, damit beendet. Der Lüner SV wurde Dreizehnter unter 17 Teams mit 0,85 Zählern - gewertet wurde der Punktedurchschnitt der bis zum Abbruch ausgetragenen Spiele. Absteiger wird es in allen Klassen nicht geben.

Beim Abschlusstraining mit den meisten Neuen und der Spielern, die wechseln, verabschiedeten jetzt Vorsitzender Imdat Acar (v. r.), Cheftrainer und Sportlicher Leiter Christian Hampel und Torwartcoach Manfred Tapken ein Trio. Dies bestand aus Dominik Deppe, Alexander Ruscher und Nikolas Friedberg (v. r.).

Mittelfeldmann Friedberg begann beim BSV Menden, spielte dann drei Jahre für Borussia Dröschede, aktuell als Tabellenerster Aufsteiger zur Westfalenliga, war dann bei den Westfalenligisten FC Iserlohn und Concordia Wiemelhausen. In der Winterpause kam er zum LSV, bestritt für diesen drei Spiele. Sein neuer Verein soll wieder sein alter, nämlich Dröschede, sein.

Torwart Alexander Ruscher stand zuletzt für den VfB Waltrop im Kasten und kam zu Beginn dieser Saison zum LSV. Er spielte einmal in der Ersten, war in der Bezirksliga-Zweiten im Tor. Jetzt wechselt er zum zweiten Mal zum Bezirksligisten BV Brambauer 13/45 mit dem er wieder auf die LSV-Zweite stoßen wird.

Dominik Deppe kam vom FC Iserlohn und kam zu Beginn dieser Serie nach Lünen. Auch wegen einer Handverletzung bestritt er nur auf 15 Spiele. Er wechselt zum Westfalenligisten FC Brünninghausen.

Gehen wird auch Torwart Daniel Dreesen, der schon einmal für den LSV auflief. Er kehrt nach nur einer Saison nach 11 Einsätzen zum FC Iserlohn zurück.

Verabschiedet hat sich auch Sefa Ayaz, der zu dieser Saison aus der U19 vom RW Ahlen kam. Er wurde neunmal in der LSV-Ersten und sechsmal in der Zweiten eingesetzt.

Der LSV wünscht allen Gesundheit und viel Erfolg bei ihren neuen Vereinen.