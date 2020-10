Da während der Ferien die Turnhalle nicht genutzt werden kann, macht der Übungsbetrieb des TV Eintracht zwei Wochen Pause. Die freie Zeit will der Vorstand zusammen mit seinen Übungsleitern nutzen, um das Angebot nach den Ferien noch weiter auszubauen. Mit dem bisherigen Ablauf des eingeschränkten Übungsbetriebs hat man gute Erfahrungen gemacht. "Da nicht alle Mitglieder am Sport teilnehmen, gibt es bisher keine Abstandsprobleme und wir mussten auch noch niemanden nach hause schicken, die Teilnehmer halten sich zudem sehr diszipliniert an das Hygienekonzept." berichtet die 1. Vorsitzende Ursula Rempe. Ein Besuch beim Seniorenturnen bestätigt zudem, dass Sport auch mit Abstand möglich ist.

Nach den Ferien soll es am 26. Oktober um 19 Uhr mit Step-Aerobic, das wieder ins Programm aufgenommen wird, starten.