Start des Übungsbetriebs im Jahr 2022:

Am Montag, (10. Januar) startet auch der TV Eintracht Brambauer wieder mit seinem Übungsbetrieb in der Turnhalle an der Profilschule. Den Anfang machen um 17:30 Uhr die Ran-an-die-Geräte-Mädels unter der Leitung von Bahar Satici.

hochgeladen von Martina Seeliger

Danach geht es nahtlos um 19 Uhr weiter mit Step-Aerobic und Katja Pohle:

Den Abschluss bilden um 20 Uhr die Montagsfrauen - fit for Life mit Carmen Damaschke:

Interessenten können (bitte in Sportzeug zur Halle kommen - durch Corona sind die Umzugsmöglichkeiten eingeschränkt) in den Gruppen vorbeikommen und mitmachen. Es sei an dieser Stelle aber noch einmal auf die zurzeit gültigen Bedingungen hingewiesen, die Sie in folgendem Artikel nachlesen können:

Start am 10. Januar unter Coronabedingungen

Alle weiteren Informationen zum Verein und das komplette Angebot finden Sie auf der "Homepage".

Bitte schauen Sie dort regelmäßig nach, ob es Änderungen in den Corona-Bestimmungen gegeben hat.