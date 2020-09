Nachwuchs gesucht

Die "Jedermänner" und, wenn man so will, "Jedefrauen" des TV Eintracht suchen Nachwuchs. Immer freitags ab 20 Uhr treffen sie sich zum gemeinsamen Sporttreiben in der Turnhalle an der Profilschule (vormals Achenbachschule) an der Friedhofstr. in Brambauer. Das ist schon seit fast 50 Jahren so, anfangs gab es allerdings drei Gruppen, die gleichzeitig in der Halle aktiv waren und aus dieser Zeit stammt auch der Name, denn "Jedermann" hat geturnt, die Jugendlichen, die Frauen und die Männer.

Turnen als Oberbegriff für Bewegung

Dabei ist Turnen der Oberbegriff für alle möglichen Formen der Bewegung, sei es Gymnastik, Bewegung nach Musik, Seilspringen oder Prellball und Volleyball und natürlich das Turnen an Geräten, wobei alle Übungen so gewählt sind, dass jeder mitmachen kann. Leider ist irgendwann die Jugend abhanden gekommen und es wäre schön, wenn wieder mehr jüngere Interessenten die Gruppe ergänzen würden. Geleitet wird die Übungsstunde von Übungsleiterin Christel Hoffmann.

Nicht nur Sport

Neben der Bewegung steht die Geselligkeit im Vordergrund. Sport soll Spaß machen und die Gemeinsamkeit fördern.

Wer mitmachen möchte, kann einfach an der Halle vorbeischauen, allerdings (Corona bedingt) bitte schon im Sportzeug.

Den Hygiene- und Ablaufplan sowie alle weiteren nützlichen Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins unter: tve-brambauer.

Bitte bedenken Sie, dass bei aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen dennoch die Möglichkeit besteht, sich mit Corona zu infizieren.