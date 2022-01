Die letzten Übungsgruppen gehen an den Start:

15 Uhr Erlebnisturnen für Vorschulkinder:

Den Anfang macht das Erlebnisturnen für Vorschulkinder. Achtung: In dieser Gruppe besteht ein Aufnahmestopp. Falls Sie Interesse an einer Teilnahme haben, setzen Sie sich bitte über das Kontaktformular (auf der Homepage des Vereins) mit dem Verein in Verbindung.

Vorschulkinder

hochgeladen von Martina Seeliger

16:30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe II: Spaß mit Mama und Papa.

Auch hier besteht ein Aufnahmestopp. Bei Interesse kontaktieren Sie zunächst den Verein über das Kontaktformular auf der Homepage. Aus gegebenem Anlass macht der Verein zudem darauf aufmerksam, dass pro Kind immer nur ein Erwachsener zur Übungsstunde zugelassen ist.

Während Mama und Papa die Geräte abbauen, warten die Kinder auf dem Mattenwagen, um noch einmal auf "Fahrt" zu gehen

hochgeladen von Martina Seeliger

18 Uhr Ballspiele für Grundschulkinder:

Es werden kleine Ballspiele wie Völkerball, Brennball oder Zombieball ausprobiert und in die großen Sportspiele Fußball, Basketball und Volleyball hereingeschnuppert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Spaß am Spiel mit dem Ball und der Vielseitigkeit. Hier sind noch freie Plätze vorhanden.

Was spielen wir als nächstes?

hochgeladen von Martina Seeliger

Bitte beachten Sie bei einer Teilnahme das Update (gültig seit 13.01.2022) der Corona-Regeln, das Sie hier noch einmal nachlesen können:

Wichtiges Update zu den Corona-Regeln

Alle weiteren Angebote sowie mehr Informationen finden Sie auf der "Homepage".

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir weiterhin gemeinsam Sport treiben können.