LSV-Altherren: Winterschlaf oder Frühlingserwachen?

Von Bernd Janning

Lünen. Sind die Altherren-Fußballer des Lüner SV noch im Winterschlaf? Oder macht sich schon das Frühlingserwachen bemerkbar?

„Wir sind nicht im Winterschlaf. Wir werden nur durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Wir können nur warten, bis das Trainings- und Spielverbot aufgehoben wird. Wann das ist, wer weiß das schon heute“, so Tafil Kralani, Vorsitzender der Altherren bei den Westfalenliga-Fußballern des Lüner SV und dort schon seit 1991 am Ball.

Der 58jährige weiter: „Wir tauschen uns regelmäßig in der Whatsapp-Gruppe der Oldies auf. Gleichzeitig laufen die Planungen für dieses Jahr. Die Termine für unsere Freundschaftsspiele stehen zu 70 Prozent fest. Dabei ist jedoch ungewiss, ob die eine oder andere Mannschaft nicht antritt, weil das Team, auch wegen Corona, zurückgezogen werden musste.“

Am 29. Mai sollen die Fußballfreunde in Belgien besucht werde. Die Zimmer in einem Hotel sind schon gebucht.

Geplant für den 19. Juni ist auch das traditionelle Oldie-Turnier im Stadion Kampfbahn Schwansbell um den Extra-Cup. Mit 16 Mannschaften,

Die Ferien enden mit 28. August mit der Sommer-Party mit Familien. Es soll wieder Lamm vom Grill geben.

Mit der Weihnachtsfeier (18. 12.), Training in der Halle (26. 12.) und in Schwansbell (31. 12.) soll das Jahr enden.

Die Bilder zeigen Kralani (Mitte, Foto Janning) bei einem Besuch beim SC Paderborn und die aktuelle Mannschaft (Foto Radosewic)

Hier die bereits - in der Hoffnung auf eine Ende der Corona-Krise - abgemachten Spiele (H = Heim, A = Auswärts).

13. 02. H. TSC Hamm

27. 02. A. TuS 05 Sinsen

06. 03. H. VfB Börnig Herne

20. 03. A. Spielvereinigung Erkenschwick

03. 04. A. VfB Westhofen

10. 04. H. TuS Haltern

17. 04. H. Eintracht Erle

22. 05. A. SC Paderborn

05. 06. H. VfB 08 Lünen

04. 09. H. TuS 05 Sinsen

11. 09. H. SC Paderborn

18. 09. A. VfB Börnig Herne

25. 09. A. TSC Hamm

02. 10. A. Spielvereinigung Erkenschwick

09. 10. H. VfB Westhofen

16. 10. A. Eintracht Erle

23. 10. A. TuS Haltern

06. 11. H. SV Gelsenkirchen Hesler 06

27. 11. H. VfK Wedinghofen

04. 12. A. VfB 08 Lünen