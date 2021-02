Lünens Sportanlagen bleiben dicht

Die Coronaschutzverordnung vom 22. Februar 2021 hat die Öffnung der Außensportanlagen für verschiedene Nutzergruppen genehmigt.

„Leider lässt die Verordnung sehr viel Interpretationsspielraum zu. Ob und wie die Lüner Sportanlage wieder geöffnet werden, klärt die Stadt gerade mit dem Kreis und dem Land, um eine einheitliche und bestandsfähige Aussage für alle Anlagen veröffentlichen zu können. Wir wollen uns zeitnah wieder melden, um Ihnen die Ergebnisse weiterzugeben“, erklärte dazu David Littmann, für Schule und Sport in der Stadtverwaltung zuständig. Littmann weiter: „Bis wir die Öffnung der Außensportanlagen melden, muss ich leider mitteilen, dass die städtischen Sportanlagen weiterhin gesperrt sind. Dies gilt für den Vereins- und Amateursport. Der Schulsport wurde seit am Dienstag wieder gestattet. Die Nutzung der Sportanlage nach vorheriger Anmeldung ist durch die Schulen ist demnach zulässig.“ Die Vereine werden gebeten, diese Information auch an Ihre Übungsleiter weiterzugeben. Jan-