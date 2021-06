Lüner Jungs: Essen mit Backszat/Plechaty oder Dortmund?

In der Fußball-Regionalliga West fiel in den Spielen am Dienstag die erste von zwei Entscheidungen. Der SV Bergisch Gladbach verlor bei der U23 von Borussia Dortmund mit 1:3 und ist als Einundzwanzigster und Letzter der einzige Absteiger.

Die Dortmunder verdrängten mit jetzt 90 Punkten Rot-Weiß Essen vom ersten Rang. Essen hat als Zweiter 87 Punkte. RWE mit dem Lüner Duo Felix Backszat und Sandro Plechaty kann sich nur mit einem Sieg mit mindesten drei Toren Unterschied beim FC Wegberg-Beeck bei einer gleichzeitigen Niederlage der Borussen beim Wuppertaler SV Platz eins wiederholen. Siegt der BVB oder holt er auch nur ein Remis, hat Essen das Nachsehen, sind die Dortmunder Meister und wieder in die 3. Liga aufgestiegen.

Dienstag spielte Wegberg-Beeck beim VfB Homberg. Klubs des Ex-LSVers Jeffrey Malcherek, 1:1. RW Ahlen mit dem Ex-LSV-Sportlichen Leiter Dirk Kauffel gewann gegen den SV Straelen mit 3:2. © Jan-