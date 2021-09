Corona bedingte Verschiebung:

Damit die Anzahl an Kontakten so gering wie möglich gehalten wird, verändert der TV Eintracht die Anfangszeit des offenen Ballspielangebots für Grundschüler (nur für Jungen). Statt bisher 18 Uhr verschiebt sich der Start um 15 Minuten auf 18:15 Uhr.

Verschiedene Ballsportarten:

In der Übungsstunde werden verschiedene Ballsportarten vorgestellt und ausprobiert, dabei kommen auch kleine Spiele nicht zu kurz und natürlich werden die Grundlagen wie Ballgefühl, Koordination und Beweglichkeit altersgerecht geschult. Da die Zwangspause durch Corona den Spielbetrieb zum Erliegen gebracht hat, sind noch Plätze frei. Im Vordergrund stehen der Spaß am Spiel und an der Bewegung.

Nähere Informationen zum Verein gibt es auf "Homepage des TV Eintracht".