Bereits im ersten Lockdown hat der 1. JJJC Lünen ein Kinder-Online-Judo-Training unter der Leitung von Trainerin Miriam Sawallich durchgeführt. Seit Jahresbeginn wird diese Trainingsvariante wieder angeboten. Da die Nachfrage dieses Mal so groß ist, mussten die Kinder in zwei Trainingsgruppen eingeteilt werden. Das Training beinhaltet in der Regel etwas Fitness, aber auch Judo-Techniken werden vermittelt. Als Uke (Trainingspartner:in) muss dann entweder ein Familienmitglied, ein großes Kuscheltier oder eine selbst gebastelte Judo-Puppe herhalten. Auch spielerische Elemente fehlen natürlich nicht.

Am letzten Wochenende fand ein landesweites Video-Meeting statt, in dem Best-Practice-Beispiele für den Umgang verschiedener Judo-Vereine mit der aktuellen Situation vorgestellt wurden. Auch Verantwortliche des 1. JJJC nahmen an diesem Austausch teil. Angesichts der neuen Ideen, die sie dort erhalten haben, plant der Verein, sein Online-Ausgebot noch weiter auszubauen, um weitere Vereinsmitglieder, vor allem auch die Erwachsenen, bei ihrem Heim-Training zu begleiten. Nähere Infos dazu werden nach der am kommenden Sonntag stattfindenden Judo-Trainer-Videokonferenz über die üblichen Kanäle (WhatsApp, Facebook, Homepage) kommuniziert.