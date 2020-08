In dieser Woche traf sich der Vorstand des TV Eintracht mit seinen Übungsleitern, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Verein hat einen Hygieneplan bei der Stadt Lünen eingereicht und wartet nun auf die Genehmigung. Danach sollen einige Gruppen probeweise wieder starten. Die hieraus resultierenden Erfahrungen werden ausgewertet und der Übungsbetrieb dementsprechend angepasst.

Der zunächst geltende Übungsplan, der Hygieneplan und der vorgesehene Ablauf zu Beginn jeder Übungsstunde sowie alle weiteren Informationen werden, sobald die Stadt Lünen grünes Licht gibt, auf der Homepage des Vereins: tve-brambauer veröffentlicht.

Der Verein hat die ersten Vorbereitungen in der Turnhalle schon getroffen und hofft, dass der Übungsbetrieb dann möglichst reibungslos anlaufen kann. Für die Mitglieder gilt: Sie können schon einmal einen Stift (zum Eintragen in die Anwesenheitsliste), ihren Mund-Nasenschutz sowie ein kleines und großes Handtuch zusammenpacken, damit es dann sofort losgehen kann.

Die Entscheidung teilzunehmen, bleibt aber jedem selbst überlassen, denn auch bei aller Vorsicht kann man sich infizieren.