Es hat sich noch nicht richtig herumgesprchen, seit letzter Woche ist auch die Seniorengruppe "Bleib fit im Alter" wieder aktiv. Jeden Dienstag von 16 - 17 Uhr trifft sich die Gruppe um Übungsleiterin Uschi Busch in der Turnhalle an der Profilschule in Brambauer. Auf dem Programm stehen Übungen zur Beweglichkeit, Koordination und Stabilisation, damit die Alltagsbewegungen möglichst lange eigenständig ausgeführt werden können.

Den Hygieneplan sowie den Ablaufplan und sonstige Informationen findet man unter: TV Eintracht Brambauer

Bitte bedenken Sie, dass man sich trotz aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen und Regeln mit "Corona" infizieren kann.