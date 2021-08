...so das Vorhaben von Jake und Elwood Blues in ihrem Film Blues Brothers von 1980.

41 Jahre später dachte Jürgen Horchert fast das gleiche. Bei einem eher zufälligen Treffen mit Helmut Dahms wuchs die Idee die alte Mountainbike Truppe die bereits Ende der 1980er Jahre unter der Leitung von Horchert zusammengefunden hatte, erneut ins Gelände auszuführen.

Gesagt und getan, Jürgen sammelte viele Nummern zusammen und setzte sich ans Telefon. Am Samstag den 21.08. war es dann soweit. Mit einer etwas dezemierten Truppe von 8 Fahrern trat die Gruppe um Horchert erneut gemeinsam in die Pedale.

"Die Zusammenkunft war für uns alle sehr emotional. Teilweise hatten wir uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Da war die Freude sehr groß. Zwei unserer alten Kameraden weilen leider auch schon nicht mehr unter uns." teilte Horchert mit wechselnden Emotionen mit.

Bei einer lockeren 40 km Tour entlang des Kanals, dem Seseke Radweg und über Werne zurück, genossen die Radsportler die Sonne.

Im Anschluss wurden bei einem Stück Kuchen bei Kanne am Cappenberger See in alten Erinnerungen geschwelkt.

Dieses Treffen wird keine Einmalaktion bleiben. Nummern wurden ausgetauscht, direkt eine Whatsapp Gruppe gegründet damit man in Kontakt bleibt. Die nächste Tour ist bei Jürgen Horchert auch schon in Planung.

"Die Band ist wieder vereint!"

Text: Uwe Fohrmeister Bilder: Michael Brandt & Band