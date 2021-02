Hundewald öffnet wieder für alle Vierbeiner

Hunde können sich freuen, denn die Vierbeiner dürfen sich auch in Corona-Zeiten treffen: In Brambauer öffnet der Hundewald Doghausen ab der kommenden Woche wieder seine Türen.

Das Wochenende ist - wie in Zukunft jedes letzte Wochenende im Monat - noch den Mitgliedern des Vereins vorbehalten, ab Montag dann dürfen alle Vierbeiner wieder mit ihren menschlichen Begleitern zurück auf das Gelände hinter dem Freibad in Brambauer. "Corona ist aber leider noch immer nicht vorbei, deshalb gelten beim Besuch in Doghausen Regeln und wir bitten alle Gäste darum, sich daran ohne Wenn und Aber zu halten", so Alexander Halbe, der Vorsitzende des Vereins Hundewald Doghausen. Hunde dürfen miteinander toben, die Menschen aber müssen zueinander Abstand halten. Im Hundewald erwarten die Vierbeiner neue Attraktionen, die die Ehrenamtlichen des Vereins in der Corona-Zwangspause gebaut haben: Eine Rampe mit Tunnel und ein Bachlauf, der nicht nur zum Plantschen einlädt, sondern auch dann hilft, wenn den Hunden die Zunge nach ausgelassenem Spielen aus dem Hals hängt. Eine Pumpe sorgt dafür, dass immer frisches Wasser nachläuft. Alexander Halbe: "Wir freuen uns, wenn die Besucher, denen der Hundewald Doghausen gefällt, Mitglied bei uns im Verein werden, denn nur so sichern wir die Zukunft dieser Einrichtung." Der Mindestbeitrag pro Jahr und Mitglied liegt aktuell bei 12 Euro.



Weitere Informationen und Mitgliedanträge gibt es auf der Homepage des Vereins: https://hundewald-doghausen.de

