Bei einem Unfall an der Kreuzung Hertener Straße/ Von-Bruchhausen-Straße in Recklinghausen ist am Dienstagnachmittag ein 81-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 86-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick gegen kurz nach 15 Uhr von der Von-Bruchhausen-Straße auf die Hertener Straße abbiegen. Beim Losfahren erfasste er den 81-jährigen Mann aus Recklinghausen, der gerade über die Straße ging.

Der 81-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Sachschaden entstand keiner.