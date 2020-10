Chewie, der traumhaft schöne Mischling, wartet schon seit drei Jahren auf seine große Chance, eine neue Familie zu finden. Und sein Leben war bislang ein einziger Schicksalsschlag. Denn der wunderbare Fellträger hat einen langen, traumatisierenden Weg hinter sich.

Der schöne Mischling lebte einst in einem riesigen Rudel in Rumänien. Stress pur, null Zuwendung, keine Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen. Zwar versprach seine Ankunft in Deutschland, das Ende seiner Tortour und den Start in ein sorgloses Hundeleben, doch es kam leider anders.

Der achtjährige Chewie verlor schnell wieder sein Zuhause, denn sein Besitzer wurde krank. Jetzt wartet die einsame Fellnase auf ein Herz eines Menschen, das er endlich erobern kann.

Denn Chewie leidet jeden Tag aufs Neue im Marler Tierheim. Er unterscheidet fein säuberlich zwischen Menschen, „die dazu gehören“ und Fremden. Dieses „Wächterdasein“ unter Tierheimbedingungen bedeutet für Chewie absoluten Dauerstress und macht ihn unendlich traurig.

Ein feiner Kerl, der total verschmust ist und zuverlässig

Die Menschen, die er nicht kennt, versucht er natürlich zu vertreiben. Da er aber im Zwinger sitzt, hat er keine Chance, seine „Aufgabe“ zu erfüllen. Ein kaum zu ertragender Zustand für den armen Beschützer, in dem wahrscheinlich auch ein rumänischer Herdenschutzhund steckt.

Der tolle Kerl ist sehr verschmust und lieb, absolut zuverlässig, gelehrig und hat eine sehr gute Auffassungsgabe. Wer dieser Mensch-Hund-Beziehung eine Chance gibt, bekommt einen fantastischen, schlauen Hund. Chewie ist ein verlässlicher Partner für ein Paar mit einem Hof, die bereit sind, mit ihm zusammenzuleben und ihm Aufgaben geben.

Mehr Infos zu dem Schatz auf vier Pfoten gibt's unter Telefon 02365/21942 oder per E-Mail unter info@tierheim-marl.de.