Wir haben gerade diese tolle Nachricht von Melanie Püttmann übermittelt bekommen:

Spendenaktion Brandopfer "Bauer J. Breucker": Auch die letzten Spenden sind übergeben! Wir hoffen, die dringend nötigen "Aufräumarbeiten" vorantreiben zu können, so der Vorstand von "Naturerhaltungsfreunde Marl e.V.". Leider gestaltet es sich etwas kompliziert. "Wir bleiben hartnäckig dran, so kann es nicht bleiben"! An alle Spender und Unterstützer ein ganz großes Dankeschön! Wir bleiben an der Sache dran!

Eine top Aktion von lieben Mitbürgern für den Landwirt von der Sickingmühlerstrasse/Gladiolenstrasse

Danke, dass es tatkräftige Menschen wie euch gibt!

Foto: Melanie Püttmann