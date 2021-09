Die IG BCE OG Marl II

unternahm am letzten Wochenende mit 48 Mitgliedern eine Wochenendreise mit der Firma gbb---go by bus! (Johannes Gerd Overhoff)

Am Freitag starteten wir um 07:45 Uhr an der Kampstrasse, ein paar Minuten später stiegen weitere Teilnehmer an der Schachtstrasse ein.

Das erste Ausflugsziel war Koblenz. Dort gab es viele Möglichkeiten sich die Stadt näher zu bringen. Während einer gemütlichen Fahrt im Altstadtexpress erhielt man wichtige Informationen zur spannenden Geschichte der Stadt.

Danach hatte man Zeit, das „Deutsche Eck“ zu erkunden und entlang der beiden Flussufer von Rhein und Mosel zu bummeln. Wer mutig genug war unternahm eine Fahrt mit der Seilbahn über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick über das Deutsche Eck, Rhein und Mosel.

Ein Hotel in Kamp Bornhofen erwartete uns anschließend zum einchecken in die Zimmer und zum Abendessen.

Am zweiten Tag hatten wir eine Moselrundfahrt mit einem wunderbaren Reiseleiter aus der Umgebung.

Wir waren an einigen idyllischen Orten unterwegs.

Am Nachmittag konnten wir eine Weinprobe in einem 300 Jahre alten Keller geniessen.

Den Abend haben wir in unserem Hotel und in der Umgebung dort verbracht.

Am Sonntag nach dem Frühstück bestiegen wir ein Schiff, dass uns zum sagenumwobenen Loreley-Felsen brachte und wir von Bord aus die vielen Schlösser und Burgen von der Wasserseite aus ansehen konnten.

Es war eine mehr als gelungene Fahrt

die Truppe war so klasse, ich hätte noch ein paar Tage dranhängen können.

Vielen Dank an das Orga Team um Achim und um gbb herum!!!