Ein Unbekannter tankte am 1. November 2019 in Moers an der Rheinberger Straße um 3.42 Uhr einen VW Golf, Modell IV und verließ das Tankstellengelände, ohne zu bezahlen. Mit diesem Auto sind bisher mindestens zwei weitere Taten begangen worden.

Insbesondere durch die auffallenden, hellgrünen Kotflügel auf beiden Seiten und einem Schriftzug oberhalb der vorderen Windschutzscheibe erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Tankbetrüger.

Die am Auto angebrachten Kennzeichen "MO-VE 1810" wurden bereits im September gestohlen.

Beschreibung des Unbekannten:

Schlanke Figur, rötliche Mütze, graue Jacke, blaue Jeanshose und schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.